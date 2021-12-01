Пятиконечную красную звезду убрали с главной ёлки Витебской области

Сяржук Серабро • 01/12/21 14:16 • Падзеі

Впервые за многие годы вершины главной новогодней ёлки, установленной в Витебске, будет украшена не пятиконечной рубиновой звездой.



Традиция украшать вершину новогодней ёлки пятиконечной красной звездой появилось во времена СССР. Это навершие праздничного деревца, очевидно, должно было символизировать рубиновые звёзды московского кремля, установленные на башни в конце 1937 года.

Несмотря на распад СССР, и уход советских традиций в небытие, в Витебске продолжали украшать вершину главной новогодней ёлки одни из символов коммунистического режима долгие годы. Ёлка переезжала с площади Ленина на площадь Свободы, а затем — на площадь Победы, но звезда на ней оставалась.

В январе 2010 года Сергей Коваленко провел, наверное, самую дерзкую акцию в истории Беларуси, разместив на 35-метровой высоте над этим символом Советского Союза бело-красно-белый флаг — символ независимости Беларуси.

Однако, судя по всему, новый 2022 год главная ёлка Витебской области встретит уже без красной пятиконечной звезды на макушке. На конструкции, которую сейчас собирают на площади Победы, уже появилось навершие в виде ажурной восьмиконечной звезды, напоминающей розу ветров или снежинку.

В чем причина такой замены не ясно, возможно, что старая красная звезда попросту из-за чего-то пришла в негодность.

Отметим, что работы по сооружению новогодней елки на площади Победы не прекращались даже во время вчерашней непогоды. Металлический каркас сейчас «обшивают» срубленными натуральными елями. Вчера монтажники трудили в условиях жесточайшей пурги, отрицательной температуры и ветра, достигавшего скорости порывами дом 16 метров в секунду.