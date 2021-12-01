У старинной почтовой станции в Кузьмино новый владелец — ее купила фирма из Городка

Сяржук Серабро • 01/12/21 13:10 • Культура

Комплекс почтовой станции середины XIX века в деревне Кузьмино Городокского района в очередной раз продали с аукциона. Во сколько она обошлась новому владельцу?



Это здание, построенное в 1848 году, сменило уже не одного владельца и множество арендаторов. Три года назад недвижимость продали москвичам, но те, как уверяет фонд «Витебскоблимущество», не смогли организовать там предпринимательскую деятельность, и объект у них забрало государство, чтобы заново выставить на торги.

В этот раз на лот претендовали два покупателя, в результате на 23-м шаге аукциона почтовую станцию за 1558 рублей приобрела частная организация из Городка, которая планирует использовать объект в области придорожного сервиса, сообщает фонд «Витебскоблимущество».

Примечательно, что эта несчастливая станция стала 100-м объектом недвижимости, проданным комитетом «Витебскоблимущество» за 11 месяцев 2021 года.