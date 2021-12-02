Почтальонка присвоила деньги инвалида, на которые должны были купить подгузники

ННВ • 02/12/21 13:28 • Здароўе

Уголовное дело возбудили в отношении 30-летней жительницы Витебска, ее подозревают в присвоении денег инвалида I группы.



Проверка, проведенная Октябрьским ОБЭП, установила, что почтальонка присвоила 425 рублей материальной помощи, на которые должны были купить подгузники для инвалида.

Воспользовавшись служебным положением, витеблянка взяла эту сумму, но не передала их инвалиду, а забрала себе. По результатам проверки женщину отстранили от работы. А СК возбудил в ее отношении уголовное дело по части 1 статьи 211 УК — присвоение или растрата, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Кроме того, сейчас проверяется — не была ли женщина причастна к совершению подобных преступлений.