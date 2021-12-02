У ЖРЭТ Витебска новый руководитель. Узнали, кого назначили

ННВ • 02/12/21 14:12 • Падзеі

Новым управляющим ЖРЭТ Витебска стал 45-летний Дмитрий Поляков.



Как сообщают «Витьбичи», господин Поляков родился Гомеле. В 1998 году он получил диплом по специальности «Подвижной состав и тяга поездов» в Белорусском государственном университете транспорта.

Работать начал мастером электроучастка трамвайного депо в ВТТУ, затем стали заместителем начальника трамвайного депо, а позже главным инженером ВТТУ. На этом посту он оставался и в переформированном в 2018 году филиале «Городской электрический транспорт г.Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс».

Однако с 2020 года перешел в ЧПТУП «Витстройтехмаш» тоже на должность главного инженера, там он и трудился до нового назначения.

Предшественником Дмитрия Полякова в кресле управляющего ЖРЭТ Витебска был Денис Дединкин, назначенный на эту должность в конце марта 2019 года.