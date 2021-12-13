Двое рыбаков провалились под лед в Сенненском районе, женщину успели спасти, а мужчина утонул

Зоя Машэка • 13/12/21 15:16 • Турызм

На озере Ходцы в Сенненском районе утонул рыбак, провалившийся под лед, бывшую с ним женщину успели спасти.



Трагедия разыгралась 12 декабря у деревни Ходцы. Двое сельчан 62-х лет отправились порыбачить и провалились под лед.

К приезду спасателей женщина еще держалась за кромку льда, а вот ее спутник уже полностью погрузился под воду.

Сотрудники МЧС с помощью веревки, спасательного круга и спасательной доски вытащили женщину и передали ее медикам. Пострадавшую срочно госпитализировали с общим переохлаждением организма.

Затем из воды извлекли мужчину. На берегу медики констатировали его смерть, сообщается пресс-службой МЧС.