Еще один человек утонул в Сенненском районе

ННВ • 13/12/21 23:58 • Здарэнні

Стало известно о еще одной жертве тонкого льда — в Сенненском районе утонул пенсионер.



12 декабря в 11:47 в МЧС поступило сообщение о провалившемся под лед человеке на озере Сенно возле деревни Свободное. Спасатели нашли и извлекли из воды тело утонувшего 67-летнего пенсионера, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что в тот же день в Сенненском районе два человека провалились под лед на озере Ходцы, женщину успели спасти, а мужчина утонул.