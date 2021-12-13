Еще один человек утонул в Сенненском районе

• 13/12/21 23:58 • Здарэнні

Стало известно о еще одной жертве тонкого льда — в Сенненском районе утонул пенсионер.
Ажиотаж вокруг подледного лова на Двине в Витебске. Фото Сергея Серебро

12 декабря в 11:47 в МЧС поступило сообщение о провалившемся под лед человеке на озере Сенно возле деревни Свободное. Спасатели нашли и извлекли из воды тело утонувшего 67-летнего пенсионера, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что в тот же день в Сенненском районе два человека провалились под лед на озере Ходцы, женщину успели спасти, а мужчина утонул.

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