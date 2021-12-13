Лукашенко поменял председателя Витебского облисполкома

Сяржук Серабро • 13/12/21 12:29 • Палітыка

Александр Субботин заменит Николая Шерстнева в кресле председателя Витебского областного исполнительного комитета.



Информация о назначении господина Субботина губернатором Витебщины появилась телег-рам канале пресс-службы Александра Лукашенко.

Николай Шерстнев занимал должность председателя Витебского облисполкома немногим менее семи лет, 27 декабря 2014 года он сменил на этом посту Александр Косинца, продержавшегося шесть лет.

Александр Субботин имеет опыт работы на Витебщине, около года он был президентским инспектором по этому региону.

Александру Субботину 45 лет, он родился в Рубе. Как и предыдущий губернатор, Субботин — выпускник ВГАВМ. Академию он окончил в 1998 году по специальности «Ветеринарный врач». В 2000 году получил диплом Международного института менеджмента по специальности «Международные экономические отношения» с квалификацией «Экономист-менеджер». В 2001 году она защитил кандидатскую, а в 2009 — докторскую по паразитологии.

С 2001 по 2014 годы Субботин работал в ветакадемии на разных должностях дойдя в карьерном росте до профессора и первого проректора. В декабре 2015 года он был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия — директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора.

В 2017 году Александр Субботин стал инспектором по Витебской области, но пробыл на этом посту меньше года. В 2020 году он был инспектором Могилевской области, а в июле того же года стал вице-премьером.