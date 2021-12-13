В Миорском районе легковушка насмерть сбила женщину

ННВ • 13/12/21 14:39 • Здарэнні

12 декабря в Полоцком районе 49-летняя женщина погибла в результате наезда автомобиля.



ДТП произошло около 17:30 на 35-м километре автодороги Р-14 «Полоцк - Миоры - Браслав». 57-летний водитель легкового автомобиля «LADA» совершил наезд на пешехода.

ГАИ водитель объяснил, что наезд на женщину совершил после встречного разъезда с грузовиком.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая погибла на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.