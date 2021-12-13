В Миорском районе легковушка насмерть сбила женщину
12 декабря в Полоцком районе 49-летняя женщина погибла в результате наезда автомобиля.
ДТП произошло около 17:30 на 35-м километре автодороги Р-14 «Полоцк - Миоры - Браслав». 57-летний водитель легкового автомобиля «LADA» совершил наезд на пешехода.
ГАИ водитель объяснил, что наезд на женщину совершил после встречного разъезда с грузовиком.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая погибла на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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