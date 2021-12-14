Николая Шерстнева отправили в отставку, он больше не госслужащий

• 14/12/21 0:34 • Палітыка

Опубликован указ Лукашенко об освобождении от должности председателя Витебского областного исполнительного комитета Николая Шерстнева.
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Фото Сергея Серебро

Согласно этому документу, витебский губернатор освобожден от занимаемой должности в связи с выходом в отставку. С такой же формулировкой освобождена и Лидия Ермошина, а вот губернатор Могилевской области Леонид Заяц назначен на другую должность.

Согласно белорусскому законодательству председатели областных исполнительных комитетов могут выйти в отставку независимо от времени нахождения в должности. Право на отставку может быть реализовано только один раз. 9 декабря Николаю Шерстнёву исполнился 61 год.

Как сообщали «ННВ», новым председателем Витебского облисполкома назначен Александр Субботин.

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