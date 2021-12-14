Сельчане полгода не видели курятины — потребкооперация не может ее закупить из-за долгов

ННВ • 14/12/21 16:22 • Эканоміка

Жительница деревни Григоровичи Лепельского района пожаловалась в районку, что в сельмаге уже с лета нет курятины. В дефиците и ряд других товаров. Что ответили в райисполкоме?



Газета «Лепельский край» направила на место своего корреспондента и вскрыла серьезную проблему в работе Лепельского филиала Витебского областного потребительского общества.

В сельмаге они увидели полки, напоминающие самые худшие времена СССР — несколько батонов хлеба, выпеченного в Бешеноковичах, макароны, крупа и соль. В холодильниках было мороженое, но даже сливочного масла не было.

Сельчане жаловались на дефицит дешевых сигарет, лепельского хлеба, йогуртов и курятины. Последнюю они не видели в магазине еще с лета.

При этом завмаг утверждает, что она постоянно заказывает востребованные товары, но их не завозят, объясняя отсутствием на базе.

Более того, закупать хлеб на хлебозаводах, не входящих в областное потребобщество, строго не рекомендуется. Вот и возят его в Лепельский район из Бешеноквичей.

В Лепельском филиале Витебского областного потребительского общества дефицит курятины и других товаров объяснили долгами перед поставщиками, которые перестали отпускать свою продукцию не рассчиташемуся до конца обществу.

— Из-за нехватки денег в магазинах в этом году неоднократно фиксировались случаи недостатка таких важных товаров, как соль, некоторые виды круп, курятины, перед Новым годом не во всех магазинах есть шампанское и новогодние подарки, — приводит издание высказывание зампредседателя Лепельского райисполкома Оксаны Терешковой.

Корень проблемы там видят в том, что пару лет назад Лепельское РАЙПО из самостоятельного предприятия сделали филиалом обастного потребительского общества. В результате если РАЙПО получало прибыль, то филиал несет убытки. А доля розничного товарооборота в районе у него сократилась с 35% до 13%.