Сельчанка провела ночь в зимнем лесу после ссоры с сожителем. Ее искали милиционеры Россонского РОВД

Іван Дзедушкін • 14/12/21 23:34 • Здарэнні

В Россонском районе 61-летняя женщина поссорилась с мужчиной, с которым жила и ушла на могилы родни, но заблудилась в лесу.



В милицию обратился сожитель сельчанки, он заявил, что женщина утром ушла из дому и так и не вернулась. По словам мужчины, сожительница ушла из дома после ссоры.

Искать женщину в лесу отправились милиционеры и спасатели. Поиски в темное время суток успеха не принесли. Только утром следующего дня сотрудники милиции встретили пропавшую женщину неподалеку от деревни Триполье. Она рассказала, что после неприятного разговора с сожителем отправилась навестить могилы родственников и по дороге заблудилась в лесу.

Озябшую сельчанку передали медикам, но те заверили, что угрозы ее здоровью нет, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.