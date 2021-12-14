Завтра последний день, до которого нужно заплатить транспортный налог

Ігар Арцюх • 14/12/21 14:37 • Эканоміка

15 декабря истекает срок уплаты авансового платежа по транспортному налогу для автовладельцев.



Авансовый платеж по налогу имеет фиксированную ставку и начисляется в следующих размерах:

1 базовая величина (29 рублей) — за легковой автомобиль;

20 рублей — за мотоцикл, прицеп, прицеп-дачу (караван).

Платить налог нужно за каждую единицу техники, зарегистрированную в ГАИ. В том числе и за автомобили, которые «стоят на приколе».

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ПРИШЛО ВРЕМЯ ВНЕСТИ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ. ДО КАКОЙ ДАТЫ ЭТО НАДО СДЕЛАТЬ?

28.10.2021

Федерация профсоюзов Беларуси

С 1 января 2021 года в Беларуси вместо государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении ввели новый налог – транспортный.

Если налог не заплатить вовремя, то с 16 декабря начнут начислять пеню за каждый день просрочки. Также предусмотрены штрафы. Уведомление о начисленном транспортном налоге должно появиться в личном кабинете налогоплательщика на сайте МНС.

В 2021 году транспортный налог заплатят свыше 2 000 000 плательщиков, большая часть из них – физические лица.