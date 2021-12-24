Как в Витебске в мороз ёлку зажигали. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 24/12/21 23:25 • Культура

23 декабря в Витебске на площади торжественно зажгли главную новогоднюю ёлку области. А вокруг нее устроили гигантский каток.



К вечеру, а мероприятие началось в 18:00, столбик термометра в областном центре опустился до -9,6 °C, но из-за ветра и высокой влажности мороз ощущался на все -17 градусов!

Не смотря на такие погодные условия, на площади Победы было достаточно много не то что детишек, а и вовсе малышей, которые или сидели на плечах у пап, или теснились у парапетов, стараясь рассмотреть, что же твориться на сцене.

А вот Дедушек Морозов было совсем не много — уже второй год эти сказочные персонажи не ходят по Витебску парадом.

Впрочем, со сцены и вовсе предлагали заменить, так сказать, натурального Дед Мороза, кибернетическим — то ли голограммой, то ли еще каким набором байтов.

Впрочем, эти предложения были отвергнуты ведущим Гномом, как волюнтаристские и через какое-то время подвезли живого Деда Мороза. Как и в прошлом году, он был в шубе идеологически выдержанного серебристого цвета.

Однако зажигать ёлку этот вышеупомянутый Дед Мороз категорически отказался по причине наличия вокруг нее травмоопасной зоны в виде залитого огромного катка.

В результате зажигать ёлку отправили клона Деда Мороза и 11 представителей каких-то северных народностей. После зажжения ёлки с песни «Белые розы» группы «Ласковый май» началась праздничная дискотека.