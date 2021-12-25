Рождественская метель — в Витебске погода сказочная, но некомфортная

• 25/12/21 1:39 • Падзеі

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе.
На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

Во второй половине дня температура атмосферного воздуха в областном центре держалась в районе -8 °C, при этом бушевала метель, а скорость порывов ветра достигала 13 метров в секунду.

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

Из-за снегопада горизонтальная видимость падала до 600 метров, что значительно ухудшило дорожную обстановку, а вертикальная снизилась и вовсе до 90 метров.

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

За сутки в Витебске выпало 3,3 миллиметра осадков, что, безусловно, приведет к заметном увеличению высоты снежного покрова.

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

Ожидается, что снег будет идти всю ночь. С утра атмосферное давление начнет расти, а температура воздуха — падать. По прогнозам синоптиков завтра в Витебске возможно до -12 °C мороза. Из-за высокой влажности и ветра это будет ощущаться, как -21 °C.

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

На Рождество на Витебск обрушилась жесткая метель при чувствительном морозе. Фото Сергея Серебро

             
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