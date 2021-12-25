Завершено расследование убийства полочанки, в преступлении обвиняют гражданина Армении
Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 54-летней жительницы Полоцка, произошедшего в конце весны.
Как выяснили следователи, через интернет женщина познакомилась с 51-летним гражданином Армении. Мужчину она пригласила к себе домой, где устроила застолье с алкоголем.
На следующий день парочка поссорилась, гость стал избивать хозяйку. Затем он схватил нож и нанёс им множество ударов жертве.
Когда женщина умерла, мужчина забрал из квартиры деньги и драгоценности общую сумму более 26 500 рублей, а затем скрылся.
О смерти женщины стало известно 30 мая, когда в милицию с заявлением о пропаже обратился её родственник. Задержали иностранца уже в Лиозненском районе при силовой поддержке ОМОН.
Позже выяснилось, что задержанного ранее судили в России за убийство и хищение.
Расследование этого уголовного дела уже завершено. Гражданину Армении предъявили обвинение по по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК, сообщает) пресс-служба СК.
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