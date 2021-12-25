Завтра в Витебске ожидается сильный ветер. Оранжевый уровень опасности
Опасное усиление ветра ожидается 26 декабря на большей части территории Витебской области и в Витебске.
Согласно штормовому предупреждению синоптиков в воскресенье ожидаются порывы юго-западного и западного ветра скоростью до 15-20 метров в секунду.
Температура атмосферного воздуха при этом в Витебске к вечеру упадет до −16 °C, что будет чувствоваться, как 24 градуса мороза. Ожидаются умеренный снег и замерзающий туман.
МЧС дает следующие рекомендации для населения при усилении ветра:
- Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
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