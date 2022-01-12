Витебским десантникам пришлось построить блокпост возле аэродрома Жетыген
Десантники из миротворческой роты 103-й ОВДБр несут службу на блокпосту на подъезде к военной авиабазе Жетыген.
Воинский контингент из Беларуси завершил инженерное оборудование блокпоста на подступах к военному аэродрому Жетыген. Вместе с ними там несут службу казахстанские военные.
Непосредственную проверку проезжающих по контролируемой блокпостом дороге ведут сами казахи. Белорусские десантники в это время «прикрывают» их с расстояния.
Заместитель командующего силами специальных операций полковник Сергей Андреев заверил журналистов, что никаких провокаций в отношении витебских десантников не было.
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