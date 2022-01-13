Против троих парней, пытавшихся выдернуть топиарную фигуру в Витебске, возбудили уголовное дело

ННВ • 13/1/22 14:38 • Здарэнні

Уголоное дело возбуждено в отношении троих студентов, которые пытались повредить топиарную фигуру и мусорницу в Витебске.



Искать вандалов милиция стала после того, как соцсетях появилось видео, где молодые люди ломают мусорную корзину у недавно открытого колеса обозрения. ЧП произошло ранним утром 3 января.

Силовики установили личности участников этой компании. Это трое парней в возрасте 18-19 лет, они все учатся в различных учебных заведениях Беларуси, Польши и России.

Выяснилось, что молодежь отдыхала в одном из ночных клубов Витебска, где они отмечали встречу после первого семестра. Выйдя из клуба, парни направились к площади Победы через парк Победителей.

По дороге молодые люди сорвали табличку со здания, а потом пытались выдернуть из земли топиарную фигуру. После этого их внимание привлекли урны у колеса обозрения.

В результате в отношении витеблян возбудили уголовное дело за хулиганство, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.