Школьник попал под машину в Докшицах, он в больнице
12 января на пешеходном переходе в Докшицах легковушка сбила семилетнего ребенка.
Около 8:00 школьник переходил Ленинскую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этом момент 54-летняя водитель, управлявшая автомобилем «KIA», совершила на него наезд.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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