Школьник попал под машину в Докшицах, он в больнице

Іван Дзедушкін • 13/1/22 15:18 • Здарэнні

12 января на пешеходном переходе в Докшицах легковушка сбила семилетнего ребенка.



Около 8:00 школьник переходил Ленинскую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этом момент 54-летняя водитель, управлявшая автомобилем «KIA», совершила на него наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.