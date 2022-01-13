Витебские десантники прошли торжественным маршем по Алматы — их отправляют домой

Сяржук Серабро • 13/1/22 21:24 • Палітыка

В ближайшие двое суток десантники из 103-й ОВДБр должны вылететь из Казахстана на родину.



13 января в режиме видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, на котором был определен порядок вывода иностранных контингентов из Казахстана в места их постоянной дислокации, об этом сообщает сайт ОДКБ.

В тот же день в Алматы состоялась церемония завершения миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан, контингенты Коллективных миротворческих сил ОДКБ прошли торжественным маршем.

В ближайшие двое суток запланированы вылеты самолетов с военными из Армении, Беларуси и Таджикистана, они будут отправляться с аэродромов Алматы и Жетыген. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на свой источник в командовании миротворцев.

Напомним, что 5 января в Казахстан была отправлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, решение об этом принял министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

По заявлениям официальных лиц, витебские десантники не принимали участия в горячей фазе вооруженных столкновений и не понесли потерь.