Настоящий наган нашел житель Чашников под сараем. Посмотрите на сохран

Сяржук Серабро • 14/1/22 15:01 • Культура

Револьвер системы Нагана обнаружил житель Чашников после того, как разобрал хозпостройку у себя на дворе. Что за странное клеймо?



На месте снесенной хозяйственной постройки пенсионер заметил предмет, похожий на оружие и сразу же обратился в милицию. Из Чашникского РОВД изъятую находку направили в Витебский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной баллистической экспертизы.

Как удалось установить экспертам, предоставленный на исследование предмет является нарезным огнестрельным оружием — револьвером системы Нагана образца 1895 года. Правда, он уже уже непригоден для стрельбы.

Чашникский РОВД по факту обнаружения оружия начал проверку, сообщает официальный представитель УГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области Анна Барышникова.

Судя по форме мушки, это револьвер уже советского выпуска — на царских наганах это прицельное приспособление было полукруглым. К сожалению, качество фото не позволяет уверенно рассмотреть клеймо оружия, но больше всего оно напоминает герб Советского Союза.

Такие клейма не применялись на серийных револьверах. Наганов с выгравированным гербом СССР известно всего пара-тройка штук, они хранятся в музеях и атрибутированы, как наградные. Например, такое клеймо имеет револьвер маршала Советского Союза Семена Тимошенко.