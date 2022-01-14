Полочанин подорвался на танковом снаряде, когда перевозил боеприпасы с заброшенного полигона

Іван Дзедушкін • 14/1/22 12:46 • Здарэнні

13 января в лесу неподалеку от деревни Дретунь Полоцкого района автомобиль подорвался на танковом снаряде, погиб человек.



Как установили следователи, два жителя Полоцка с еще в прошлом году нашли в лесу на месте бывшего полигона не менее 8 выстрелов от 125-миллиметровой гладкоствольной танковой пушки, применявшиеся в танках Т-64, Т-72 и Т-80.

13 января при попытке транспортировки этих боеприпасов один из них взорвался, в результате чего 59-летний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в милицию и сообщил о произошедшем.

По факту взрыва Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 3 статьи 295 УК — незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы, сообщает пресс-служба СК.