В Витебске насмерть сбили пешехода

Іван Дзедушкін • 15/1/22 12:20 • Здарэнні

14 января в результате наезда на улице Максима Горького в Витебске погибла женщина.



Около 7:00 66-летний водитель легкового автомобиля «Mazda 6» совершил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. ДТП произошло в районе проходной бывшей фабрики «КИМ».

Пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии женщину госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, она умерла в больнице, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.