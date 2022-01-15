В Витебске насмерть сбили пешехода

• 15/1/22 12:20 • Здарэнні

14 января в результате наезда на улице Максима Горького в Витебске погибла женщина.
В Витебске насмерть сбили пешехода. Фото ГАИ

Около 7:00 66-летний водитель легкового автомобиля «Mazda 6» совершил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть улицы вне пешеходного перехода. ДТП произошло в районе проходной бывшей фабрики «КИМ».

В Витебске насмерть сбили пешехода. Фото ГАИ

Пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии женщину госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, она умерла в больнице, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

             
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