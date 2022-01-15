В Витебской школе детям не докладывали четверть порции — КГК завершил проверки

Зоя Машэка • 15/1/22 13:00 • Здароўе

В школьный обед могут не доложить четверть порции, но дети все равно оставляют половину блюд не притронувшись — КГК проверил школы Витебщины.



По результатам проверок была отмечена низкая востребованность учащимися приготовленных столовыми блюд. На момент проведения мониторинга на столах в обеденных залах находилось большое количество остатков пищи, которые выбрасывались в отходы. Например, в одной из школ Витебска после завтрака около половины вторых блюд (гуляш и макароны) остались нетронутыми, а в лиозненской школе отходы творожной запеканки со сметаной составили 28%.

Кроме того, были контролеры выявили то, что порции не докладывают. Так, в одной из витебских школ средний недовес порции был более четверти — 25,8%.

Также выявлены случаи излишков и недостачи продуктов, свидетельствующие о плохом контроле за полнотой закладки сырья. Например, в школе в Оршанском районе на складе обнаружены излишки продуктов питания общей массой 22 килограммов, при этом там же нашли недостачу соков, молока и колбасы.

Учреждениям образования направлены рекомендации по наведению порядка. Ряд недочетов оперативно устранен: в школах проведены инвентаризации (суммы недостач возмещены виновными лицами); изъято из оборота изношенные оборудование и посуда, в некоторых школах заменено оборудование; проведено анкетирование учащихся и изменен ассортимент блюд с учетом их вкусовых предпочтений.

О выявленных проблемах проинформировано главное управление по образованию Витебского облисполкома. Результаты мониторинга рассмотрены на заседаниях советов отделов по образованию Лиозненского и Оршанского райисполкомов и администрации Октябрьского района Витебска. К дисциплинарной ответственности привлечены 9 руководителей и работников учреждений образования, сообщает пресс-служба КГК.