На праздник Крещения в Витебской области специально оборудуют 38 купелей

ННВ • 18/1/22 15:33 • Рэлігія

Для того, чтобы верующие могли окунуться на праздник Крещения Господня в Витебской области собираются оборудовать 38 мест с купелями. Узнали, где они будут.



В Витебске это будет закрытый святой источник в искусственной бетонной купальне на улице 39-й Армии. Кроме того, традиционно организовываются купели в Витебском районе: Вороновский сельсовет, д.Берники, оз.Бернское; Зароновский сельсовет, оз.Зароновское; д.Лужесно Мазоловского с/С, купель возле «Храма Вознесения Господня»; аг.Новка, ул. Сметанина,1а Новкинского с/С, оз. Новкинское; аг. Копти ул. Школьная Октябрьский с/С, возле храма Святого преподобного Сергия Радонежского.

Бешенковичский район: г.п.Бешенковичи, ул. Витебское шоссе, пруд возле ЦРБ, район станции ОСВОД.

Браславский район: оз. Дривяты г. Браслав, спасательная станция Браславского ОСВОДа.

Верхнедвинский район: водохранилище «Сельхозхимии.

Глубокский район: оз.Беглец, г. Глубокое, оз. Мушкат г. Глубокое.

Городокский район: г. Городок ул. К.Маркса (криница).

Докшицкий район: г.Докшицы ул.Советская (городское озеро), г.п Бегомль ул.Советская Бегомльского с/С (пруд), д. Буй Крипульский с/С (купель).

Дубровенский район: Крыница в урочище «Киреевская роща», в районе д.Лопыри.

Лепельский район: оз. Святое г.Лепель ул. Веры Маргевич.

Лиозненский район: водоем г.п.Лиозно ул.Курортная, купель д.Добромысли.

Миорский район: г. Миоры, оз. «Миорское», оз. Обстерно д. Мурашки (детский санаторий «Росинка»), д. Скривцы Язненский с/С, Источник Святого Иоанна Крестителя.

Оршанский район: г. Орша р. Днепр, д.Лютинцы ист. Св. мученика Пателеймона, г. Орша ул. Короткевича станция ОСВОД.

Полоцкий район: Берег Бельчицкого искусственного водоема

Поставский район: г.Поставы, ул. Гагарина (территория ОСВОД).

Сенненский район: г.Сенно, ул.К.Маркса, 44 (городская купель), д. Рябцево Богушевский с/С оз.Серокоротня.

Толочинский район: закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в м. Скрипутево), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня в аг. Серкавицы), закрытый святой источник (искусственная деревянная купальня а.г. Друцк вблизи замкового комплекса), закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря г.Толочина).

Ушачский район: оз. Должина ДУП санаторий «Лесные Озера».

Чашникский район: город Новолукомль оз.Лукомльское, городской пляж район станции ОСВОД.

Шарковщинский район: г.п. Шарковщина, ул. Водопьянова (р. Дисна, городской пляж)

Шумилинский район: озеро Лесковическое (центральный пляж) д.Лесковичи Светлосельский с/С, оз. Cвятое (около святого колодца) д.Победа Ловжанский с/С.

г. Новополоцк: оз. Люхово на территории воднолыжной базы учреждения «СДЮШОР №3 им. Н.Л. Генова», микрорайон Боровуха оз. Велье, ул. Набережная в районе д. №1.

При этом МЧС предупреждает, что удачный исход Крещенских купаний будет зависеть не только от обеспечивающих безопасность сотрудников, но и от самих участников. Во избежание несчастных случаев советуют совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации будет оказана помощь спасателей, быть осторожными на водоемах, не выходить на лед в одиночку в ночное время суток.