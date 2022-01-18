Пьяный россиянин напал на таксиста в Витебске за просьбу не курить в машине. Видео

Іван Дзедушкін • 18/1/22 16:59 • Крымінал

В Витебске за нападение на водителя такси задержан 26-летний житель Смоленской области.



Россиянин приехал в гости к витеблянке. Вечером 15 января они отправились к знакомым. После завершения застолья парочка вызвала такси.

В районе 1-й Пролетарской улицы парень закурил в машине, а после замечания, сделанного водителем, стал его избивать. Когда таксист остановил машину, пассажир продолжил молотить его кулаками на улице.

Витеблянка вызвала по телефону знакомого, и они увезли разбушевавшегося российского туриста. При этом молодой человек забрал и такси часть выручки и деньги, которые был должен за проезд.

Иностранца через пару часов задержали белорусские силовики. В его отношении Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.