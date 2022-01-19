Замначальника Миорской ветстанции заставили перечислить в бюджет деньги, которые он заработал по договорам подрядов

Ігар Арцюх • 19/1/22 18:32 • Эканоміка

Нарушение антикоррупционного законодательства должностным лицом Миорской районной ветеринарной станции выявила прокуратура.



Как выяснилось, заместитель начальника этой ветстанции систематически оказывал услуги в сфере ветеринарии по договорам подряда, заработав более 4900 рублей.

При этом часть 2 статьи 17 закона «О борьбе с коррупцией» запрещает руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам государственных организаций выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением трудовых обязанностей по месту основной работы.

А согласно статье 40 этого закона деньги, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства, подлежат возмещению в бюджет. По требованию прокуратуры Миорского района ветеринар добровольно перечислил в доход государства заработанную им сумму, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.