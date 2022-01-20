На 0,8 млн. руб. нанесли вред природе лесхозы Витебской области всего за год

Іван Дзедушкін • 20/1/22 16:39 • Экалогія

По результатам проверок за 2021 лесхозам Витебской области предъявили вред, причиненный окружающей среде, в размере, превышающем 800 000 рублей. За два года регион потерял 1500 гектаров лесных культур.



Сейчас компетентные органы принимают меры по взысканию этого вреда. В бюджет удалось возвратить незаконно полученные и использованные не по целевому назначению средства в сумме 90 000 рублей, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 70 работников лесного хозяйства. Одного из директоров лесхоза уволили.

При этом отмечается непринятие должных мер по своевременному и качественному восстановлению лесов. Так, за 2019 – 2020 годы в Витебской области по различным причинам было списано почти 1500 гектар лесных культур. Наибольшие потери понесли Суражский, Россонский, Ушачский, Верхнедвинский и Толочинский лесхозы.

В результате дополнительны мероприятия удалось создать новые лесные культуры на площади только около 100 гектар, на площади 390 гектар – лесные насаждения восстановлены естественным путем, еще 880 гектар оставлено под дальнейшее естественное возобновление леса, сообщает пресс-служба КГК.