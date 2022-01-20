На улице Лазо в Витебске внедорожник сбил человека

Іван Дзедушкін • 20/1/22 23:08 • Здарэнні

Утром 20 января в Витебске 58-летний мужчина пострадал в результате наезда«Toyota Land Cruiser».



Пешеход переходил улицу в неположенном месте примерно в 9:00, когда его сбил внедорожник под управлением под управление 58-летнего водителя. ГАИ отмечает, что пешеходный переход при этом был в зоне видимости.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.