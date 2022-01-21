В Браславском районе легковушка едва не влетела в дом
20 января в агрогородке Слободка Браславского района легковой автомобиль влетел во двор и едва не протаранил дом.
В 13.10 32-летний браславчанин, ехавший на «Audi 80», не справился с управлением и, прорвав сетчатый забор, въехал во двор к сельчанину.
На закруглении дороги водитель почувствовал, что попал в занос, немного растерялся и прибегнул к резкому торможению. В результате легковушка вылетела на тротуар, снесла забор и остановилась в саду на приусадебном участке в нескольких метра от дома.
Автомобиль был оснащен зимними шинами. Во время дорожно-транспортного происшествия машина получила повреждения, но люди не пострадали, сообщает «Браслаўская звязда».
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