В Браславском районе легковушка едва не влетела в дом

ННВ • 21/1/22 1:20 • Здарэнні

20 января в агрогородке Слободка Браславского района легковой автомобиль влетел во двор и едва не протаранил дом.



В 13.10 32-летний браславчанин, ехавший на «Audi 80», не справился с управлением и, прорвав сетчатый забор, въехал во двор к сельчанину.

На закруглении дороги водитель почувствовал, что попал в занос, немного растерялся и прибегнул к резкому торможению. В результате легковушка вылетела на тротуар, снесла забор и остановилась в саду на приусадебном участке в нескольких метра от дома.

Автомобиль был оснащен зимними шинами. Во время дорожно-транспортного происшествия машина получила повреждения, но люди не пострадали, сообщает «Браслаўская звязда».