Всего 40,5 тысяч тонн картошки вырастили колхозы Витебщины в прошлом году

• 21/1/22 16:39 • Эканоміка

Сельхозорганизации Витебской области в 2021 году вырастили только 40 568 тонн картофеля.
Вареная картошка. Фото pixabay.com

Всего в северном регионе Беларуси в прошлом году хозяйства всех категорий смогли собрать урожай картошки общим весом 466 300 тонн. Доля сельхозорганизаций при этом составила всего 8,7%.

Похожая ситуация и с овощами. За 2021 год в Витебской области было произведено 190 900 тонн овощей. При этом сельскохозяйственными организациями, по данным статистики, произведено 13,1% от этого объема, что составляет 36 077 тонн.

             
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