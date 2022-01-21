Всего 40,5 тысяч тонн картошки вырастили колхозы Витебщины в прошлом году

Сяржук Серабро • 21/1/22 16:39 • Эканоміка

Сельхозорганизации Витебской области в 2021 году вырастили только 40 568 тонн картофеля.



Всего в северном регионе Беларуси в прошлом году хозяйства всех категорий смогли собрать урожай картошки общим весом 466 300 тонн. Доля сельхозорганизаций при этом составила всего 8,7%.

Похожая ситуация и с овощами. За 2021 год в Витебской области было произведено 190 900 тонн овощей. При этом сельскохозяйственными организациями, по данным статистики, произведено 13,1% от этого объема, что составляет 36 077 тонн.