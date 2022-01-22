80-летнюю бабушку сбили на переходе в Орше
Очередной пешеход стал жертвой наезда автомобилем — 22 января в Орше на переходе сбили 80-летнюю пенсионерку.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18:00 на улице Владимира Ленина. Бабушка переходила проезжую часть в районе дома №184 по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил 24-летний парень, ехавший на «Mazda».
В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: