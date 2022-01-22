Собачка два раза спасала жизнь жителю Лиозно во время пожаров

ННВ • 22/1/22 16:42 • Грамадства

Во время пожара в Лиозно 58-летний мужчина остался жив благодаря своей собаке.



Мужчина живет на пятом этаже одного из домов на Школьной улице райцентра. Соседи характеризуют его, как злоупотребляющего алкоголем.

17 января примерно в 12:50 в его квартире начался пожар. Очевидцы увидели дым и вызвали пожарных.

В момент загорания мужчина спал, его разбудил верный пес, и они вместе покинули жилище.

В результате пожара в квартире на кухне было повреждено имущество, но хозяин жилья не пострадал. Примечательно, что аналогичная история с этим жителем Лиозно уже происходила в 2017 году, тогда его тоже спасла собака, пишет газета «Сцяг перамогі».