Стали известны приговоры банде рэкетиров из Орши, на суде выяснилось, что их «вел» ГУБОПиК

Іван Дзедушкін • 22/1/22 2:02 • Крымінал

Четыре жителя Орши, вымогавшего у знакомого деньги и грозивших отнять автомобиль, приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 4 лет.



По этому делу проходили двое потерпевших, у одного из них вымогали 100 долларов, а у другого — уже 1000 долларов. Примечательно, что на потерпевших вышли сотрудники ГУБОиК, получившие оперативную информацию о фактах вымогательства. Одного из потерпевших, после долгих уговоров, убедили написать заявление, а второй даже согласился принять участие в «эксперименте» под контролем силовиков.

Последний, 35-летний оршанец, занимался благоустройством могил на кладбищах. Несколько раз он пользовался услугами земляка, который подвозил его по работе на машине. Узнав о доходах от кладбищенского бизнеса, этот знакомый стал настойчиво предлагать работать вместе и даже навязывать для работы своих людей.

Получив отказ, через некоторое время несостоявшийся партнер обвинил оршанца в том, что он якобы нанял для работы людей, которые уволились с прежних мест, и стал требовать в качестве компенсации заплатить ему и троим другим участникам банды 1000 долларов.

Некоторое время оршанец скрывался дома, заблокировав вымогателя в соцсетях и на телефоне. Но тут на него вышли сотрудники ГУБОПиК, которые предложили принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении обидичиков.

Мужчине дали средства негласного контроля и он на своей машине специально попался на глаза лидеру вымогателей. После этого последовала погоня и машину потерпевшего заблокировали. На место прибыли остальные члены банды и стали вымогать с него деньги.

Условившись отдать им 1000 долларов, оршанец получил у оперативников меченые 700 долларов и 1000 рублей. При передаче этих денег вымогатели были задержаны в мае 2021 года.

Примечательно, что на суде оба потерпевших несколько изменили свои показания, стараясь обелить обвиняемых. Очевидно, что с ними успели пообщаться не только сотрудники ГУБЛПиК, но и оставшиеся на свободе криминальные знакомые вымогателей.

4 ноября суд Оршанского района и города Орши признал всех четверых мужчин виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц. На основании части 2 статьи 208 УК лидера криминального квартета приговорили к 6 годам лишения свободы, а его троих подельников — к 4 годам. Сидеть они будут в колонии усиленного режима.