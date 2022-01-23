Из загоревшейся квартиры в Городке пожарным пришлось эвакуировать семью с верхнего этажа

Зоя Машэка • 23/1/22 18:03 • Здарэнні

Ночью 23 января в Городке произошел пожар в двухэтажном доме, пожарные спасли 4-х человек, еще 3-х эвакуировали.



Примерно в 3:37 загорелась одна из квартир на первом этаже двухэтажного дома на улице Гагарина. Когда в помещение вошли пожарные, то в дыму они нашли очень пьяного мужчину, которого вывели на воздух и передали медикам.

При этом спасателям поступило сообщение о том, в квартире этажом выше помощь требуется семье. Там оказались отрезанными от выхода дымом 43-летняя женщина и ее дети 19-ти и 6-ти лет. В килородных масках и вывели в безопасное место.

Также пришлось эвакуировать еще трех жильцов подъезда. Никто из людей на пожаре не пострадал.

По предварительной версии квартира могла загореться из-за неосторожного обращения с огнем хозяина, который нигде не работает, злоупотребляет спиртным и состоит на учете в милиции, сообщается пресс-службой МЧС.