Началось банкротство очередного колхоза, теперь в Бешенковичском районе
17 января экономический суд Витебской области открыл конкурсное производстве о банкротстве КСПУП «Дрозды-Агро», оно задолжало почти пять миллионов рублей.
Это коммунальное сельскохозяйственное производственное унитарное предприятие находится в Бешенковичком районе. В 2019 году хозяйство отличилось тем, что начало сев яровых без внесения минеральных удобрений.
17 декабря суд рассмотрел заявление о признании предприятия банкротом и назначил ему месячный защитный период.
За это время временный управляющий выяснил, что задолженность колхоза перед кредиторами составляет 4 962 500 рублей. Поэтому спустя месяц было открыто конкурсное производство.
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