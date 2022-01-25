Началось банкротство очередного колхоза, теперь в Бешенковичском районе

Сяржук Серабро • 25/1/22 2:43 • Эканоміка

17 января экономический суд Витебской области открыл конкурсное производстве о банкротстве КСПУП «Дрозды-Агро», оно задолжало почти пять миллионов рублей.



Это коммунальное сельскохозяйственное производственное унитарное предприятие находится в Бешенковичком районе. В 2019 году хозяйство отличилось тем, что начало сев яровых без внесения минеральных удобрений.

17 декабря суд рассмотрел заявление о признании предприятия банкротом и назначил ему месячный защитный период.

За это время временный управляющий выяснил, что задолженность колхоза перед кредиторами составляет 4 962 500 рублей. Поэтому спустя месяц было открыто конкурсное производство.