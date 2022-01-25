Витеблянка стала Королевой студенчества союзного государства

Ігар Арцюх • 25/1/22 20:26 • Культура

В XXX конкурсе красоты и таланта «Королева студенчества Союзного государства – 2021» победила студентка ВГТУ Виктория Воробьева.



В этом году конкурс проходил в Ставрополе (Российская Федерация), в финале принимали участие 12 девушек из Беларуси и России, которые победили в национальных конкурсах.

Витебская кузница подиума — технологический университет — послал на конкурс сразу двух студенток: Валерию Фомченко — Королеву Студенчества Беларуси – 2021 и Викторию Воробьеву — первую Вице-королеву Студенчества Беларуси – 2021.

В финале, который состоялся 24 января, конкурсантки выходили на сцену в свадебных платьях, а также костюмах с национальным колоритом, а последним этапом был творческий конкурс.

В итоге в этом году корону Королевы Студенчества Союза завоевала витеблянка Виктория Воробьева.