Витеблянка стала Королевой студенчества союзного государства
В XXX конкурсе красоты и таланта «Королева студенчества Союзного государства – 2021» победила студентка ВГТУ Виктория Воробьева.
В этом году конкурс проходил в Ставрополе (Российская Федерация), в финале принимали участие 12 девушек из Беларуси и России, которые победили в национальных конкурсах.
Витебская кузница подиума — технологический университет — послал на конкурс сразу двух студенток: Валерию Фомченко — Королеву Студенчества Беларуси – 2021 и Викторию Воробьеву — первую Вице-королеву Студенчества Беларуси – 2021.
В финале, который состоялся 24 января, конкурсантки выходили на сцену в свадебных платьях, а также костюмах с национальным колоритом, а последним этапом был творческий конкурс.
В итоге в этом году корону Королевы Студенчества Союза завоевала витеблянка Виктория Воробьева.
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