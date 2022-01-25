Витебские гимназисты победили в Чемпионате Беларуси по интеллектуальным играм

Сяржук Серабро • 25/1/22 17:34 • Адукацыя

Гимназисты из Витебска заняли первое место среди сверстников в школьном Чемпионате Беларуси по интеллектуальным играм.

В XXV школьном синхронном Чемпионате Беларуси по интеллектуальным играм, состоявшемся 17 января, принимали участие более 300 команд со всех уголков нашей страны.

— В зачете среди учеников 5-7 классов, в котором принимали участие 64 команды, уверенное первое место заняла команда «Ёжики-интеллектуалы» городской гимназии №1 имени Жореса Алфёрова, — рассказал «ННВ» тренер юных знатоков Алексей Галикин. — А в зачете среди 8-9 классов «Ёжики-интеллектуалы» вошли в ТОП-10 из 174 команд-участниц.

Напомним, что в конце прошлого года витебские ребята стали призерами Школьной лиги Европы по интеллектуальным играм.