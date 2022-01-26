Декретница из Витебска лишилась 10 000 рублей, попавшись на удочку интернет-мошенников

Іван Дзедушкін • 26/1/22 17:15 • Крымінал

Молодая мама из Витебска лишилась 10 000 рублей, пытаясь продать детские вещи через интернет.



С белорусского номера от абонента с женским именем на мессенджер ей поступило сообщение о желании приобрести товар с использованием сервиса доставки. После согласия витеблянке прислали фишинговую ссылку якобы для получения предоплаты.

В результате декретница не только ввела необходимые мошенникам данные, но и сообщила им личный номер паспорта. После этого они вошли в интернет-банкинг, а женщину просили передавать им получаемые SMS.

Таким образом злоумышленники сменили логин и пароль в личном кабинете витеблянки, а затем сняли с ее счета более 10 000 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.