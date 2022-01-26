Лесовоз сбил велосипедиста в Ушачском районе

Іван Дзедушкін • 26/1/22 18:57 • Здарэнні

26 января в ДТП в Ушачском районе пострадал 62-летний велосипедист.



Пожилой мужчина ехал по краю проезжей части дороги, когда на него совершил наезд ехавший попутном направлении лесовоз «МАЗ», которым управлял 31-летний водитель.

В результате наезда велосипедист получил травмы, и его пришлось доставить в больницу. В момент аварии пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.