Первую в новом году партию мешков для трупов закупают медучреждения Витебска
Первую в этом году партию мешков для эвакуации тел закупают для Витебска.
Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии объявил о закупке 40 патологоанатомических пакетов общей стоимостью 400 рублей. Поставить эту партию мешков должны до 11 февраля.
Предыдущую закупку таких изделий в этом медучреждении проводили в конце декабря. Тогда там также приобрели 40 мешков для трупов.
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