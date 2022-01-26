Первую в новом году партию мешков для трупов закупают медучреждения Витебска

ННВ • 26/1/22 0:13 • Здароўе

Первую в этом году партию мешков для эвакуации тел закупают для Витебска.



Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии объявил о закупке 40 патологоанатомических пакетов общей стоимостью 400 рублей. Поставить эту партию мешков должны до 11 февраля.

Предыдущую закупку таких изделий в этом медучреждении проводили в конце декабря. Тогда там также приобрели 40 мешков для трупов.