В Браславе собираются разбивать огороды у многоквартирных домов?

ННВ • 26/1/22 1:36 • Экалогія

Браславская районная газета рассказывает горожанам, как можно легально устроить огородик у подъезда своего многоквартирного дома.



Издание предупреждает, что самовольное выращивание, например, помидоров или огурцов на придомовом участке может обернуться ответственностью по статье 16.36 КоАП и штрафом в размере от 10 до 30 базовых величин.

Для легализации огорода нужно подать письменное заявление о предоставлении земельного участка для огородничества во временное пользование, указав любой срок, но не более 10 лет, на основании которого местным исполнительным комитетом будет принято решение о предоставлении земельного участка с направлением копии документа гражданину.

С момента принятия решения о предоставлении земельного участка гражданин приобретает статус землепользователя и обладает правом приступить к его занятию, утверждает «Браслаўская звязда».

При этом за предоставление земельного участка для огородничества плата с гражданина не взимается.