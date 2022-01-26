В Лиозно судили мужчину, ездившего по правам умершего брата, его поймали более года назад

Іван Дзедушкін • 26/1/22 1:16 • Здарэнні

В Лиозно завершился суд над мужчиной, который ездил по правам умершего 10 лет назад брата. Какой приговор ему вынесли?



Первый раз житель Гомельщины предъявил права давно умершего человека инспектору ОГАИ ОВД Лиозненского райисполкома еще 18 августа 2020 года, и тогда это «прокатило». Но когда его в том же районе остановили 29 ноября 2020 года, водительское удостоверение вызвало сомнения у сотрудника ГАИ.

Чужие права у мужчины изъяли, а в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 380. Спустя год более чем год 12 декабря 2021 года, обвиняемого по какой-то причине арестовали и поместили в СИЗО в Витебске.

11 января суд признал его виновным в использовании заведомо подложного документа и приговорил к штрафу в размере 3200 рублей. Однако, учитывая срок содержания под стражей, подсудимого полностью освободили от наказания в виде штрафа и псчитали наказание отбытым.