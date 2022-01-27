Полочанка, наехавшая задним ходом на бабушку с внуком, заплатит потерпевшей 8000 рублей

Іван Дзедушкін • 27/1/22 1:14 • Здарэнні

В Полоцке женщина, выезжавшая задним ходом со двора, наехала на бабушку с внуком. Недавно ей вынесли приговор.



ДТП произошло около полудня, когда женщина пыталась задним ходом выехать с дворовой территории, где ранее припарковала свою легковушку.

Проехав несколько метров, водитель почувствовала, что машина во что-то уперлась и подумала, что ей мешает бордюр. Однако, выйдя из авто, она увидела под задними колесами старушку и ее маленького внука.

В результате наезда старушка получила закрытый перелом шейки левого бедра со смещением отломков. Ей пришлось делать операцию и ставить протез.

На суде автомобилистка заявила, что не согласна с исковыми требованиями потерпевшей о взыскании материальной компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей и не согласна добровольно выплачивать такую компенсацию в любом размере, так как у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей, а также она выплачивает кредиты.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел в выводу, что водитель имела возможность увидеть идущих бабушку с внуком, поэтому ее действия подлежат квалификации по части 1 статьи 317 УК, как нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения.

В результате 11 января полочанку признали виновной и на основании этой статьи приговорили к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Кроме того, она должна будет выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей, оплатить помощь адвоката стоимостью 200 рублей, госпошлину в размере 96 рублей и 31 рубль 90 копеек процессуальных издержек.