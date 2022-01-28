В Полоцке парень проиграл чужие 5000 долларов — он хотел поправить финансовое положение, пошатнувшееся после свадьбы

Іван Дзедушкін • 28/1/22 14:41 • Крымінал

Уголовное дело завели в отношении 23-летнего продавца из Полоцка, парня обвиняют в растрате хозяйских денег.



В милицию обратился владелец магазина автозапчастей, который обнаружил недостачу 14 000 рублей, образовавшуюся за несколько месяцев.

Как оказалось, все это время продавец присваивал деньги за проданный товар. На допросе он уверял, что хотел поправить свое финансовое положение, которое ухудшилось после женитьбы.

Однако в ходе расследования выяснилось, что практически все похищенные деньги молодой человек потратил в игровых клубах.

В отношении полочанина возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.