Еще один человек погиб на пожаре в Оршанском районе

ННВ • 29/1/22 12:39 • Здарэнні

28 января пожар унес жизнь еще одного жителя Оршанского района.



В 8:45 загорелся дом в деревне Юрцево. При тушении здания пожарные обнаружили тело 69-летенго пенсионера, который жил там с разрешения владелицы жилища.

Причины пожара и гибели устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что днем ранее в деревне Межево того же района на пожаре погиб 43-летний безработный.