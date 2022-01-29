Новую партию из 200 мешков для трупов закупает Витебская областная клиническая больница

Сяржук Серабро • 29/1/22 15:52 • Здароўе

Витебская областная клиническая больница проводит первую в этом году закупку герметичных пластиковых пакет для упаковки трупов на февраль.



Сейчас медучреждение закупает 200 патологоанатомических пакетов. Поставить эту партию мешков должны в первой декаде февраля. Их стоимость составляет 1800 рублей.

Предыдущий раз Витебская областная клиническая больница закупала такие пакеты немногим более месяца назад. Тогда она тоже приобрела партию в 200 штук. Всего же за 2021 это учреждение здравоохранения закупило не менее 600 мешков.

В 2022 году, как сообщали «ННВ», первым из медучреждений Витебщины закупил мешки для трупов Витебский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии, который приобрел 40 штук.