В Орше интересуются, стоит ли называть один из городских парков в честь советского маршала

ННВ • 29/1/22 18:02 • Грамадства

Имя Маршала Советского Союза Ивана Якубовского хотят присвоить парку в Орше, на это спрашивают согласие у горожан.



Оршанский райсполком просит высказать свое мнение о необходимости и целесообразности присвоения парку, расположенному в районе улиц Василия Молокова и Ивана Якубовского в Орше, имени дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Ивана Якубовского.

Этот военачальник уроженец деревни Зайцево Горецкого района Могилевской области. С Оршей его связывают два года учебы в Оршанском педагогическом техникуме.

Свое мнение можно высказать сотрудникам отдела архитектуры и строительства Оршанского райисполкома по телефонам (8-216) 51-32-59, 51-08-93. Опрос общественного мнения продлится только до 31 января, сообщает «Аршанская газета».