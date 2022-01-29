Женщину, задавившую в Полоцком районе пешехода и удравшую с места ДТП, отправят в колонию-поселение на 2 года

Іван Дзедушкін • 29/1/22 17:02 • Здарэнні

27 января в Полоцке завершился суд над 52-летней жительницей Новополоцка, которая в декабре 2020 года насмерть сбила женщину, а затем удрала с места ДТП.



Напомним, что 7 декабря 2020 года около 6:55 у деревни Чернещино был совершен смертельный наезд на 40-летнюю женщину, шедшую по обочине. После этого на сбитую женщину совершил наезд 24-летний водитель «Volkswagen Polo», не имевший технической возможности избежать этого, он и вызвал ГАИ.

Был объявлен план «Перехват», автомобиль с характерными повреждения нашли у поликлиники в Новополоцке. Его владелица на допросе призналась, что сбила человека, когда ехала на работу.

В результате новополочанку обвинили в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. До суда она выплатила матери погибшей женщины компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.

Суд Полоцкого района и города Полоцка признал женщину виновной и приговорил на основании части 2 статьи 317 УК к лишению свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, а также к лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Кроме того, с обвиняемой в счет компенсации морального вреда в пользу матери и супруга погибшей было взыскано 7000 и 10 000 рублей соответственно.