Галерею загадочных фигур из снега создал пенсионер в Сенненском районе. Что они означают?

ННВ • 30/1/22 14:25 • Культура

Проезжая деревню Моссоры в Сенненском районе, можно заметить шеренгу загадочных скульптур из снега, выстроившихся вдоль улицы у забора одного из дворов.



Корреспондент газеты «Голас Сенненшчыны» побеседовал с автором этих произведений Николаем Городецким, у подворья которого и демонстрируются эти затейливые фигуры.

Пенсионер, который до ухода на отдых работал плотником, поделился технологией изготовления снежной скульптуры:

— Сначала делаю конус, затем в ход идет ножовка, которой вырезаю необходимую фигуру. Сразу я даже и не знаю, что за фигурка у меня выйдет. Когда в ходе работы уже что-то вырисовывается, тогда и примечаю, что получится.

Сельчанин не считает свои творения художественной композицией, по его мнению, он просто создает из снега различные комбинации простых геометрических фигур: кубов, прямоугольников, цилиндров, конусов и т.п.

В результате, однако, сочетания этих фигур у каждого могут вызвать совершенно различные ассоциации — кому-то они напоминают шахматные фигуры, кому-то какую-то экзотическую архитектуру.

Произведения из снега недолговечны, с наступлением тепла они, безусловно, растают. Этим скульптуры Николая Городецкого чем-то напоминают мандалы из цветного песка, которые создают тибетские монахи-буддисты — завершив свое творение они некоторое время созерцают его, а потом судавают.